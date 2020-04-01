Президент США Дональд Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме, что Россия, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия будут совместно искать выход из нынешней ситуации, сложившейся на мировом нефтяном рынке.

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе брифинга в Белом доме, что Россия, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия будут совместно искать выход из нынешней ситуации, сложившейся на мировом нефтяном рынке.Глава американской администрации сообщил, что переговорил с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. "Мы все соберемся вместе и посмотрим, что мы можем сделать. Потому что мы не хотим терять целую отрасль из-за этого", — пояснил Трамп.Президент Трамп подчеркнул, что сложившаяся на мировом нефтяном рынке ситуация вредит одной из крупнейших американских отраслей — нефтяной, что может повлечь за собой потерю тысяч и тысяч рабочих мест, передает ТАСС.Как сообщалось, 31 марта 2020 года перестала работать сделка ОПЕК+, в течение трех лет державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии и позволявшая путем ограничения добычи сохранять цены на нефть в районе 60 долларов за баррель. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций крупнейших участников: Россия предлагала продлить соглашение на прежних условиях и только на II квартал 2020 года, а Саудовская Аравия — усилить сокращение на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца года. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, усугубившемуся сокращением глобального спроса на нее из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом СOVID-19.