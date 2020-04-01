Xiaomi Corporation объявила финансовые результаты за IV квартал 2019 года и за весь прошедший год.

Xiaomi закончила 2019 год позитивно. Выручка китайского производителя электроники за 2019 год составила приблизительно 205,84 миллиарда юаней, что на 17,7% больше показателя предыдущего года. Валовая прибыль составила приблизительно 28,55 миллиарда юаней, что на 28,7% больше показателя предыдущего года.Скорректированная чистая прибыль составила приблизительно 11,53 миллиарда юаней, что на 34,8% больше по сравнению с показателем предыдущего года. Прибыль на акцию составила 0,0423 юаня. Общий объем свободных наличных средств составил 66 миллиардов юаней.Китайский гигант заявил, что продажи в IV квартале подскочили до 56,5 миллиарда юаней ($8 миллиардов) по сравнению с 44,42 миллиарда юаней в том же квартале годом ранее. Валовая прибыль составила приблизительно 7,84 миллиарда юаней (возросла на 38,5% по сравнению с показателем IV квартала предыдущего года).В IV квартале 2019 года скорректированная чистая прибыль Xiaomi составила 2,3 миллиарда юаней ($320 миллионов), увеличившись на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания Refinitiv I/B/E/S оценила выручку Xiaomi в IV квартале 2019 года в $7,83 миллиарда, а чистую прибыль — в $264 миллиона, сообщает TechCrunch.Валовая прибыль составила приблизительно 7,84 миллиарда юаней (возросла на 38,5% по сравнению с показателем IV квартала предыдущего года).Xiaomi сообщила, что ее запасы наличности увеличились, и компания планирует продолжать инвестировать в такие международные регионы, как Индия, ее крупнейший зарубежный рынок. Руководители компании Xiaomi заявили в ходе телефонной конференции с журналистами, что они надеются, что после 21-дневной блокировки, введенной в Дели в начале этого месяца для сдерживания распространения вспышки коронавируса, рынок "покажет признаки восстановления" в течение двух-трех месяцев.Производитель смартфонов № 2 в Китае заявил, что зарубежный спрос на продукцию, "несомненно", будет зависеть от вспышки коронавируса, но в настоящее время компания считает, что воздействие поддается контролю. Вендор предупредил, однако, что его рекламный бизнес может быть подвержен потенциальному воздействию, если клиенты сократят свои бюджеты.В феврале и марте 2020 года у Xiaomi произошли временные сбои в производстве, но с тех пор производственные мощности восстановились до 80-90% от нормального уровня.Для рынка материкового Китая, во время пика эпидемии, продажи компании Xiaomi в офлайн-точках пострадали, так как большинство магазинов были закрыты или работали сокращенные часы со значительно меньшим количеством покупателей. Однако благодаря своим преимуществам в онлайн-каналах Xiaomi пострадала относительно меньше.В отношении зарубежного рынка, с сильным мировым присутствием и постоянной экспансией на новые рынки, компания Xiaomi сохраняет оптимизм относительно долгосрочного потенциала зарубежных рынков. Примечательно, что пользовательский трафик интернет-услуг компании Xiaomi, таких как видео- и онлайн-игры, демонстрирует устойчивый рост, по мере того как люди остаются дома.Xiaomi заявила, что валовая прибыль от продажи смартфонов, крупнейшего источника ее доходов, увеличилась с 6,1% в IV квартале 2018 года до 7,8% в IV квартале 2019 года. Операционная система MIUI на платформе Android в настоящее время насчитывает 309,6 миллиона активных пользователей в месяц по сравнению с 292 миллионами в сентябре прошлого года. Из 309,6 миллиона пользователей MIUI 109 миллионов живут на материковом Китае, говорится в сообщении."Несмотря на препятствия, вызванные китайско-американской торговой войной и глобальным экономическим спадом, в 2019 году компания Xiaomi достигла хороших результатов, так как наш доход впервые превысил 200 миллиардов юаней", — сказал Лэй Цзюнь, основатель и главный исполнительный директор компании Xiaomi."В Xiaomi мы твердо верим, что наш долгосрочный успех в бизнесе основан на технологических инновациях, и с этой целью мы планируем инвестировать 50,0 миллиардов юаней в течение следующих пяти лет, так как мы неустанно фокусируемся на технологических инновациях и пользовательском опыте для роста нашей лояльной пользовательской базы", — добавил глава Xiaomi.