Заведующая совершила хищение вверенных денег из кассы магазина.

В конце февраля текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился представитель одного из продовольственных сельских магазинов с заявлением о хищении денежных средств. Недостача составила более 200 тысяч рублей. Под подозрение попала заведующая магазином.Полицейские проверили информацию о причастности подозреваемой к совершению преступления, которая нашла свое подтверждение. Сотрудники полиции установили, что 58-летняя жительница одного из сел района, пользуясь своим служебным положением, в период времени с июня по ноябрь 2019 года совершила присвоение вверенных ей денежных средств из кассы магазина. Деньги впоследствии она потратила на личные нужды. Подозреваемая не стала отрицать свою вину и созналась в содеянном.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении ранее не судимой женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 160 УК РФ (присвоение).