Согласно документу, политика конфиденциальности сервиса недостаточно подробно разъясняется пользователям. Американские СМИ так пишут об иске, поданном в суд Калифорнии жителем города Сакраменто. У которого, как утверждается, накопились неудобные вопросы к приложению Zoom и его разработчикам.

"Согласно документу, политика конфиденциальности сервиса недостаточно подробно разъясняется пользователям". Американские СМИ так пишут об иске, поданном в суд Калифорнии жителем города Сакраменто. У которого, как утверждается, накопились неудобные вопросы к приложению Zoom и его разработчикам.Дескать, популярная программа для организации многоканальных видеоконференций по зашифрованным каналам — на самом деле не так уж и заботится о приватности тех, кто её установил. А конкретнее — якобы передаёт информацию об этих людях неким "третьим лицам" или "третьим сторонам".То есть, с точки зрения истца, будучи запущенным на том или ином устройстве, Zoom сразу сливает в Сеть персональные данные владельца. И делает их доступными, например, для алгоритмов соцсетей. Расклад, конечно, неприятный: соответственно, уже нашлись желающие присоединиться к иску. Хотя есть мнение, что подобные претензии не случайно озвучены именно сейчас. И напрямую связаны с пандемией коронавируса.Сейчас Zoom не менее популярен, чем скайп. Ряд СМИ уже назвал приложение главным средством общения в условиях пандемии. Программа не только для разговоров с близкими — ей пользуются школьники и студенты, компании самого разного калибра. "Удаленка" обязывает быть на связи.Zoom сегодня входит в тройку самых скачиваемых приложений. Например, неделю назад – за сутки Zoom скачали больше двух миллионов раз. Программа уже вывела своего генерального директора Эрика Юаня в список "Форбс" с состоянием почти в 8 миллиардов долларов.Кстати, Zoom с апреля 2019 года, торгуется на бирже NASDAQ. И можно легко отследить, как с начала года, с момента, когда Китай зафиксировал коронавирус, цена акций неуклонно ползла вверх. Zoom подорожал в два раза. Сейчас капитализация компании оценивается в 40 с половиной миллиардов долларов. И тут появляется версия. Возможно, иск в суд – это провокация, или попросту вымогательство.И проще договориться с одним заявителем, а не ждать финансовых потерь на рынке из-за иска. Тем более, он не коллективный, что было бы куда серьезней. Однако, Zoom однажды создал повод для крупного скандала. Несколько лет назад программу можно было использовать для слежки.IT-эксперты объясняют. Правила использования личных данных едва ли сильно отличаются от похожих программ или приложений для видеозвонков, или мессенджеров. И с ними соглашаются юристы, которые уверены – в пользовательском соглашении наверняка прописано уточнение, как могут быть использованы данные. Однако, даже в этом случае Zoom, возможно, ждут судебные тяжбы. И нужно будет доказать, что было сделано все, чтобы остановить возможных взломщиков.Профессиональные хакеры, как видим, на протяжении последних 10-20 лет получали доступы к военным ведомственным системам, системам разведслужб.Так или иначе. Из-за пандемии судебные процессы протекают намного медленней обычного. Да и спешить вряд ли кто-нибудь станет. Ведь для американской судебной системы – похожие иски, нормальное дело, с целью просто нажиться. И последнее — очевидно, никто не станет превентивно закрывать приложение, которое в условиях изоляции дает людям шанс видеться и продуктивно работать.