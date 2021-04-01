Обязательным остаётся условие соблюдения положений методических рекомендаций Роспотребнадзора.

Во Владимирской области разрешили проведение мероприятий в театрах, кинотеатрах, концертных залах и домах культуры с максимальной заполняемостью не более 75 % от общей вместимости помещений. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Обязательным остаётся условие соблюдения положений методических рекомендаций Роспотребнадзора о проведении профилактических мероприятий по предупреждению новой коронавирусной инфекции при осуществлении деятельности театров и концертных организаций.