В горадминистрации пообещали проделать работу над ошибками.

Во время перед горсоветом о проделанной в 2020 году работе Андрей Шохин рассказал, что по вине одного из перевозчиков в работе общественного транспорта появились .«Поступало большое количество жалоб. Контроль – наша обязанность, поэтому мы и с себя не снимаем ответственности за происходящее», - прокомментировал глава областного центра.Ещё одна причина транспортного коллапса – увольнение водителей, которые предпочли работу по строительству платной трассы М-12.Также мэр Владимира добавил, что властями ведётся работа по ужесточению требований к компаниям-перевозчикам.«Я считаю, что отрасль должна модернизироваться», - заявил Андрей Шохин, говоря о необходимости обновления автопарка.Кроме того, в горадминистрации взяли на контроль вопрос соблюдения графиков вечернего движения автобусов в отдалённые микрорайоны. Сейчас горожане жалуются на то, что уехать оттуда после 19:00 становится проблематично.Добавим, что среди реальных действий пока замечено лишь двукратное автобусов на маршрутах №11, №25 и №27, а также пяти маршрутов от компании «АДМ» другим перевозчикам.