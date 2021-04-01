Утром в отдельных районах туман. На дорогах местами гололедица.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг, 1 апреля, в регионе ожидается облачная погода. Утром в отдельных районах туман. На дорогах местами гололедица. Днем дождь, ветер юго–западный 3 – 8 м/с. Температура воздуха +5…+10 °C, ночью -2…+3 °C. Атмосферное давление 746 мм ртутного столба.Фото