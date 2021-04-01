Утром 1 апреля коллектив психиатрической больницы Тулы ехал на работу на служебном автобусе. На Путейской улице водитель транспорта потерял управление и врезался в два легковых автомобиля, ..
<a href="https://33live.ru/novosti/01-04-2021-desyatki-postradavshix-v-tule-proizoshlo-massovoe-dtp.html" target="_blank">Десятки пострадавших: в Туле произошло массовое ДТП</a> - Утром 1 апреля коллектив психиатрической больницы Тулы ехал на работу на служебном автобусе. На Путейской улице водитель транспорта потерял управление и врезался в два легковых автомобиля, ..
[url=https://33live.ru/novosti/01-04-2021-desyatki-postradavshix-v-tule-proizoshlo-massovoe-dtp.html]Десятки пострадавших: в Туле произошло массовое ДТП[/url] - Утром 1 апреля коллектив психиатрической больницы Тулы ехал на работу на служебном автобусе. На Путейской улице водитель транспорта потерял управление и врезался в два легковых автомобиля, ..