Утром 1 апреля коллектив психиатрической больницы Тулы ехал на работу на служебном автобусе. На Путейской улице водитель транспорта потерял управление и врезался в два легковых автомобиля, ..

Утром 1 апреля коллектив психиатрической больницы Тулы ехал на работу на служебном автобусе. На Путейской улице водитель транспорта потерял управление и врезался в два легковых автомобиля, передает "". Пострадавших – 16 человек – доставили в больницу.