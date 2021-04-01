По просьбам жителей на участках семи улиц Москвы будет организовано одностороннее движение. Благодаря этому появится 252 новых парковочных места.

По просьбам жителей на участках семи улиц Москвы будет организовано одностороннее движение. Благодаря этому появится 252 новых парковочных места.Москва активно решает проблемы с парковкой и встречным разъездом на сложных участках дорог. Благодаря диалогу с жителями принято решение, что на участках семи улиц в разных округах столицы будет налажено одностороннее движение.В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) отметили, что проблемы встречного разъезда доставляют жителям серьезный дискомфорт: автомобилисты паркуются, тем самым превращая узкие улицы в односторонние."Чтобы на таких участках не приходилось терять время, пропуская встречные потоки, мы упорядочиваем движение, сохраняя везде, где это возможно, и места для парковки, и проезд», — рассказали в пресс-службе ЦОДД.Односторонними станут участки на улице Добролюбова от дома 2, строение 1 до проезда Добролюбова (50 новых парковочных мест), Проектируемый проезд № 2263 от улицы Полбина до Шоссейной (53 места), Проектируемый проезд № 765 от улицы Люблинская до улицы Перервы (47 мест), участок 6-го проспекта Новогиреева от Зеленого проспекта до улицы Алексея Дикого (52 места).Также одностороннее движение будет организовано на улице Спортивной от 1-й Рейсовой улицы до 2-й Рейсовой, улице Клочкова от дома 2 до Кутузовского проспекта и участок Плотинной улицы от 1-й Рейсовой улицы до 34-го дома.Формирование транспортного каркаса города позволяет интегрировать все транспортные системы и артерии. Это касается не только крупных проектов – строительства хорд и рокад, но и небольших проектов в отдельных районах.Ранее власти Москвы сообщали о ходе строительства . Ее готовность составляет 37%. Протяженность ЮВХ составит 28 километров. С учетом съездов и других объектов в Москве появится около 100 километров новых дорог.Юго-Восточная хорда пройдет от Варшавского шоссе до шоссе Энтузиастов, улучшит транспортную ситуацию в 20 московских районах и соединит крупные магистрали – Волгоградский, Рязанский проспекты, Третье транспортное кольцо, Каширское шоссе и другие.Всего в городе появится четыре хордовых магистрали. Северо-Западная уже готова. Южная рокада и Северо-Восточные хорды построены на две трети, говорил мэр столицы Сергей Собянин.