На чемпионате в Собинке определили финалистов школьной баскетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ. Пандемия внесла корректировки в формат соревнований, в этом году - борьба развернулась среди сборных школ муниципальных образований.

На чемпионате в Собинке определили финалистов школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ". Пандемия внесла корректировки в формат соревнований, в этом году - борьба развернулась среди сборных школ муниципальных образований.Сильнейшие - по 3 команды девушек и парней - собрались лишь с одним желанием - победить. Лучший результат среди девушек показала сборная Фрунзенского района Владимира - команда "Торнадо" 38 школы. Уже второй год - лидер турнирной таблицы. Победа далась им недюжинным усилием воли. Самым ценным игроком Чемпионата заслуженно стала Алла Серегина.Алла Серегина, MVP Чемпионата:- Игра была очень сложная, соперники сильные. Готовимся каждый год, тяжело тренируемся... Я хочу пожелать девочкам всегда верить в себя, достигать своих поставленных целей и быть лучше.Масштабный спортивный проект Чемпионат "КЭС-БАСКЕТ" из года в год поддерживает компания "Т-Плюс". Энергетики видят социальную ответственность в том, чтобы транслировать в области важность здорового образа жизни.Татьяна Поповцева, замдиректора Владимирского филиала «Т-плюс» - начальник управления по работе с персоналом:- Энергетика и спорт - всегда вместе. Мы понимаем насколько значимы для страны, для производства здоровые и сильные люди... С 2007 года ПАО "Т Плюс" является спонсором школьной баскетбольной лиги и всегда участвует в проведении мероприятий спорта.Настоящая спортивная битва развернулась среди сборных команд юношей Ленинского района во Владимире и Кольчугинского района. Сначала владимирцы вырвались вперед, но это только укрепило спортивный дух соперников. Счет сравнялся, но ненадолго. Кольчугинская сборная "Оранжевый мяч" взяла верх. Да ещё как! Итог - разгромный счет 85:59.Шахин Шералиев, игрок команды Кольчугинского района:- Сначала нам было очень трудно. Мы не могли нормально собраться. Потом тренер собрал нас в форму, поддержал и без победы нам никуда. Дальше мы тоже возьмем первое место и прорвемся дальше. Мы очень сильная и дружная команда и друг за друга всегда горой.Победителей ждёт финал чемпионата ЦФО - он пройдёт уже в апреле-мае.Любовь Истратова, Александр Чунаев