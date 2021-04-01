В настоящий момент в зоне обслуживания компании находится свыше 11 тысяч предприятий и организаций региона и 450 тысяч бытовых потребителей.

1 апреля 2018 года «Энергосбыт Волга» получил статус гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Владимирской области.В настоящий момент в зоне обслуживания компании находится свыше 11 тысяч предприятий и организаций региона и 450 тысяч бытовых потребителей. По итогам 2020 года доля рынка «Энергосбыт Волга» во Владимирской области составила порядка 60%.«На компанию возложена большая ответственность – это почти полмиллиона клиентов, которые ждут качественной услуги и внимательного обслуживания. Прошедший непростой год стал настоящей проверкой для предприятия. Коллектив сработал как слаженный механизм в период жестких ограничений, мы в короткие сроки запустили дистанционные сервисы и продолжаем наращивать свой потенциал в этом направлении», – отметил генеральный директор ООО «ЭСВ» Александр Москвитин.Ключевым событием последнего года можно назвать запуск единого платёжного документа в семи районах Владимирской области. «Энергосбыт Волга» за время своей деятельности сумел качественно и на высоком уровне выстроить работу с населением. Поэтому сегодня компания намерена продолжить участие в реализации подобных проектов в регионе.«Уверен, что впереди у нашей компании ещё много интересных событий, мы ни в коем случае не будем останавливаться на достигнутом. Мы продолжаем совершенствовать наши дистанционные сервисы, постоянно увеличиваем перечень дополнительных услуг, которые готовы оказать для наших клиентов и готовим новые интересные мероприятия и акции», – подытожил Александр Москвитин.