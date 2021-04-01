Одну из достопримечательностей Арбата – фонтан Принцесса Турандот – ждет ремонт. Для разработки проекта проведут библиографические и историко-архивные исследования.

Одну из достопримечательностей Арбата – фонтан "Принцесса Турандот" – ждет ремонт. Для разработки проекта проведут библиографические и историко-архивные исследования.Скульптурную композицию установили в 1997 году в честь 75-летия постановки спектакля "Принцесса Турандот". Она стала символом театральной школы Вахтангова.Памятник представляет собой фонтан с гранитной чашей овальной формы с позолоченной скульптурой принцессы в центре. Композиция создана по проекту скульптора Александра Бурганова.Подготовка к ремонту ведется по заказу Мосгорнаследия. "Работы коснутся и фонтана, и изящной позолоченной скульптуры принцессы», — рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.Ремонт памятника завершат в 2022-2023 годах. Для разработки проекта специалисты изучат особенности композиции, проведут историко-архивные и библиографические исследования.Предстоит устранить дефекты поверхностей памятника, обработать его защитными составами. После согласования проекта с Мосгорнаследием станет известен окончательный перечень работ.В Москве за последние десять лет отреставрировали 1,5 тысячи объектов культурного наследия. Их восстановление продолжалось даже в разгар пандемии – в 2020 году в столице вернули к жизни около 100 знаковых объектов. В текущем году в городе приведут в порядок свыше 100 памятников архитектуры: несколько павильонов ВДНХ, ценные жилые дома конца позапрошлого века.