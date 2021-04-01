В результате незаконных действий Романа Головина «ДСУ-3» получило доход в размере более двух миллиардов рублей.

Во Владимирской области против 36-летнего гендиректора ГУП «ДСУ-3» Романа Головина возбуждено уголовное дело. Он подозревается в картельном сговоре на торгах по строительству Рпенского проезда во Владимире. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.В октябре 2020 года Управление архитектуры и строительства администрации Владимира через департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области, разместило на госзакупках лот на выполнение СМР по возведению указанной автодороги. Цена контракта превысила два миллиарда рублей.По версии следствия, гендиректор ГУПа заключил с руководством фирмы-конкурента соглашение, согласно которому участники электронного аукциона не снижают цену контракта. В результате аукцион признают несостоявшимся, а победителем объявляется компания, подавшая заявку первой.Взамен вторая стройфирма получит по договору субподряда половину объёма работ, предусмотренных техническим заданием.Как сообщает пресс-служба СУ СК, в результате незаконных действий Романа Головина «ДСУ-3» получило доход в размере более двух миллиардов рублей.Расследование уголовного дела продолжается.