Во Владимире 36-летнего руководителя ДСУ-3 Романа Головина подозревается в ограничении конкуренции при участии в торгах на строительство Рпенского проезда. Уголовное дело дело региональный

Во Владимире 36-летнего руководителя ДСУ-3 Романа Головина подозревается в ограничении конкуренции при участии в торгах на строительство Рпенского проезда. Уголовное дело дело региональный Следком возбудил по материалам проверки ФСБ. В октябре 2020 года на сайте госзакупок была размещена документация на строительство Рпенского проезда во Владимире. Начальная цена контракта составила 2 миллиарда 77 миллионов 654 тысячи