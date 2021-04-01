Следственными органами Следственного комитета по материалам регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего генерального директора ГУП «ДСУ-3» Романа Головина.

Следственными органами Следственного комитета по материалам регионального УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего генерального директора ГУП «ДСУ-3» Романа Головина.Он подозревается в ограничении конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения (картеля), запрещённого в соответствии с антимонопольным законодательством, если это деяние повлекло извлечение дохода в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимисркой области.В октябре 2020 года Управление архитектуры и строительства администрации города Владимира через уполномоченный орган – департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области, разместило на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок конкурсную документацию на выполнение строительно-монтажных работ на автомобильной дороге «Рпенский проезд» во Владимире. Согласно размещенной документации начальная (максимальная) цена контракта составила 2 077 654 100 160 рублей.По версии следствия, генеральный директор государственного унитарного предприятия «Дорожно-строительное управление - 3» в целях обеспечения победы в электронном аукционе по строительству Рпенского проезда заключило с руководством фирмы-конкурента ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), которое запрещено антимонопольным законодательством Российской Федерации. Договорились, что ГУП «ДСУ-3» и конкурирующая фирма вдвоем участвуют в электронном аукционе, при этом не снижают начальную (максимальную) цену контракта, что способствует признанию аукциона несостоявшимся, и, как следствие, победителем торгов признается фирма, подавшая заявку первая.Взамен второй участник торгов получит по договору субподряда половину объема работ, предусмотренных техническим заданием к контракту. По результатам рассмотрения заявок победителем электронного аукциона признано ГУП «ДСУ-3», которое подало заявку на участие ранее конкурента.В результате незаконных действий Головина ГУП «ДСУ-3» получило доход в размере 2 077 654 100 160 рублей.Расследование уголовного дела продолжается Первым отделом по расследованию особо важных дел.Напомним, что сдать Рпенский проезд во Владимире .