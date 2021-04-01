Гороховецкому району в рамках нацпроекта «Культура» приобрели автоклуб. На покупку специализированного транспорта потрачено почти 5,6 млн рублей. Автомобиль будет обслуживать 49 населенных ..

Гороховецкому району в рамках нацпроекта «Культура» приобрели автоклуб. На покупку специализированного транспорта потрачено почти 5,6 млн рублей. Автомобиль будет обслуживать 49 населенных пунктов, в которых проживают почти 7,5 тысяч человек. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе обладминистрации.С помощью ДК на колёсах будут проводиться культурно-просветительские, концертные программы, дни сёл и деревень, государственные праздники, игровые программы для детей, передвижные выставки, благотворительные и добровольческие акции, ярмарки, народные гуляния, а также новогодние программы.«Десятки тысяч жителей региона, в чьих населённых пунктах нет стационарных ДК, получают возможность вживую присутствовать на культурных мероприятиях. При этом у творческих коллективов появляются дополнительные возможности для самореализации», – подчеркнула директор департамента культуры Алиса Бирюкова.Напомним, что ранее мы о покупке автоклуба для Меленковского района, который обошёлся бюджету области также в 5,6 млн рублей.