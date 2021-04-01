Следующая акция “ЧистоГусь” совсем скоро – 24 апреля.

Радостная новость для тех, кому небезразлично состояние окружающей среды. Экодвижение «ЧистоГусь» теперь может отправлять на переработку ещё один вид пластика - полистирол, его маркировка - цифра "шесть". Обычно из него делают контейнеры для продуктов, пластиковые трубочки, крышки от горячих напитков и многое другое. Полистирол может выделять не так много отравляющих веществ, если не контактировать с ним постоянно. Но чем выше температура нагрева, тем опаснее соседство с такими изделиями. Поэтому не забывайте сдавать вещи из полистирола на переработку. Следующая акция “ЧистоГусь” совсем скоро – 24 апреля.