Пешеходам, которые проходят по тоннелю на Рабочем спуске под железной дорогой, уже долгие годы не до смеха. Горожане передвигаются под “Черным мостом” с риском для жизни – из-за
<a href="https://33live.ru/novosti/01-04-2021-kommunalshhiki-vladimira-k-1-aprelya-ochistili-tonnel-pod-chyornym-mostom-i-poobeshhali-ego-otremontirovat.html" target="_blank">Коммунальщики Владимира к 1 апреля очистили тоннель под “Чёрным мостом” и пообещали его отремонтировать</a> - Пешеходам, которые проходят по тоннелю на Рабочем спуске под железной дорогой, уже долгие годы не до смеха. Горожане передвигаются под “Черным мостом” с риском для жизни – из-за
[url=https://33live.ru/novosti/01-04-2021-kommunalshhiki-vladimira-k-1-aprelya-ochistili-tonnel-pod-chyornym-mostom-i-poobeshhali-ego-otremontirovat.html]Коммунальщики Владимира к 1 апреля очистили тоннель под “Чёрным мостом” и пообещали его отремонтировать[/url] - Пешеходам, которые проходят по тоннелю на Рабочем спуске под железной дорогой, уже долгие годы не до смеха. Горожане передвигаются под “Черным мостом” с риском для жизни – из-за