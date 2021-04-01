Пешеходам, которые проходят по тоннелю на Рабочем спуске под железной дорогой, уже долгие годы не до смеха. Горожане передвигаются под “Черным мостом” с риском для жизни – из-за

Пешеходам, которые проходят по тоннелю на Рабочем спуске под железной дорогой, уже долгие годы не до смеха. Горожане передвигаются под “Черным мостом” с риском для жизни – из-за надели и весенних луж люди рискуют упасть под колеса автомобилей. И вот 1 апреля городские власти сообщили, что убрали тоннель от наледи. В те дни, когда из-за