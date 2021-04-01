Проблема пробок при повороте на Веризино во Владимире решена. Об этом рассказал координатор регионального проекта «Единой России» «Безопасные дороги». К Илье Зотову неоднократно

Проблема пробок при повороте на Веризино во Владимире решена. Об этом рассказал координатор регионального проекта «Единой России» «Безопасные дороги». К Илье Зотову неоднократно обращались жители Владимира. Чтобы попасть домой людям приходилось пользоваться дорогой-дублером и подолгу стоять на перекрёстке. Светофорная фаза, разрешающая проезд, длилась всего 20 секунд. Из-за этого на дороге-дублере образовывались пробки. Жалобы людей Илья