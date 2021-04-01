Власти Костромской области к мнению жителей региона и пока решили от идеи введения единой школьной формы. Департамент образования области представил результаты опроса родителей по данному ..

Власти Костромской области к мнению жителей региона и пока решили от идеи введения единой школьной формы. Департамент образования области представил результаты опроса родителей по данному вопросу – большинство из них к таким изменениям пока оказались не готовы.Еще в феврале губернатор Сергей Ситников выступил с инициативой проработать возможность введения школьной формы на территории всего региона. В течение месяца проводилось анкетирование по вопросу введения единой школьной формы. В опросе принимали участие более 24 тысяч жителей региона – это родители, педагоги, школьники.Как показало анкетирование, идею о введении единой школьной формы на территории Костромской области поддержали 33% родителей. 23% опрошенных родителей высказались категорически против нововведения. Еще 44% опрошенных пап и мам готовы поддержать эту идею, но при определенных условиях.Родительское сообщество, которое проголосовало «За», отмечает, что идея с введением единой школьной формы была очень хорошей. Форма дисциплинирует учеников, она позволяет избежать соревновательности между детьми в одежде, что снижает социальное неравенство. Также родители видят серьезные плюсы и с точки зрения снижения семейных расходов на приобретение единой формы.«Я голосовала «за», чтобы у нас в области появилась единая школьная форма. Это было бы настолько эстетично, что все ученики в одинаковой форме. Считаю, что она дисциплинирует детей и готовит их к взрослой жизни, где в большинстве профессий есть дресс-код. Конечно, мнение большинства важно в данном вопросе. Видимо, пока не все родители готовы, возможно, их мнение со временем изменится», - рассказала мама одного из костромских учеников Ольга Украсина.Несмотря на то, что треть жителей региона были готовы к нововведению, в администрации региона, чтобы не идти в разрез мнению остальной части родителей, решили отложить решение данного вопроса, пока общество не будет к нему готово.