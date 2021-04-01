Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал скандальное интервью президента США Джо Байдена.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал скандальное интервью президента США Джо Байдена.Американский лидер ранее опустился до оскорблений в адрес российского коллеги. Джо Байден назвал Владимира Путина "убийцей" и заявил о попытках России помешать его победе на выборах в прошлом году. Глава Белого дома пообещал привлечь Москву к ответственности.Нападки президента США прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров. В эфире программы "Большая игра" на Первом канале он назвал слова Байдена неприемлемыми. "Возмутительная, беспрецедентная риторика", – заявил глава внешнеполитического ведомства.По словам Лаврова, кризис в отношениях России и Америки начался еще при администрации 44-го президента Штатов Барака Обамы. Его преемник Дональд Трамп хотел помириться с Кремлем, но все попытки не были успешны. Министр связал это с разрушением системы сдерживания в стратегической сфере.Ответ Путина глава МИД описал как вежливый и дипломатичный. Президент России пожелал Байдену здоровья и предложил ему встретиться в режиме онлайн и обсудить все волнующие вопросы. Американский лидер ответил коллеге отказом, сославшись на сильную занятость.Ранее Сергей Лавров заявил, что отношения России и Евросоюза "разорваны в клочья". Министр подчеркнул, что от сотрудничества Запада с Москвой ничего не осталось. Подробнее об этом Вы можете прочитать .