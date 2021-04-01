Утром 1 апреля на внешней стороне Садового кольца при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади автомобиль Audi вылетел на встречную полосу и протаранил четыре других машины, передает ..

Утром 1 апреля на внешней стороне Садового кольца при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади автомобиль Audi вылетел на встречную полосу и протаранил четыре других машины, передает сетевое издание "". Одна женщина-водитель серьезно пострадала, ее доставили в больницу.По предварительным данным, на встречную полосу выехала машина видеоблогера, известного под ником Эдвард Билл. Сам он утверждает, что в момент аварии не находился за рулем.