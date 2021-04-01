Автомобиль, который числится за пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым, попал в дорожную аварию в Москве. Машина получила повреждения. Инцидент произошёл накануне на ..

Автомобиль, который числится за пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым, попал в дорожную аварию в Москве. Машина получила повреждения.Инцидент произошёл накануне на Волгоградском проспекте. Автомобиль Genesis столкнулся с такси, в результате чего пострадали её крыло, бампер и пассажирская дверь. Сам представитель Кремля сообщил, что в момент ДТП его в машине не было. За рулём находился недавно устроившийся на работу водитель, он не пострадал, сообщает телеканал "".