В качестве аналога вдоль трассы М-7 «Волга» построен временный пешеходный переход, отделённый от дороги бетонными блоками и деревянными щитами, которые способствуют предотвращению попадания на пешеходов воды и грязи.

Во Владимире в микрорайоне Веризино на пешеходном мосту образовался . Две недели назад в мэрии Владимира сообщили, что специалисты оценивают стоимость восстановительных работ.А недавно администрация областной столицы прислала жителям официальный ответ, в котором значится, что объект не является пешеходным мостом, а вопрос возможности и необходимости ремонта – изучается.Как сообщили в мэрии, конструкция является технологическим переходом, построенным для обеспечения доступа «Владимирводоканала» к обслуживаемым объектам.В процессе эксплуатации вышла из строя металлическая опора, что привело к повреждению бетонных плит перекрытия и асфальта. Передвижение по мосту может представлять опасность. В связи с этим сейчас он перекрыт.В качестве аналога вдоль трассы М-7 «Волга» построен временный пешеходный переход, отделённый от дороги бетонными блоками и деревянными щитами, которые способствуют предотвращению попадания на пешеходов воды и грязи.