Рисунки, побывавшие в космосе - в России стартовала серия открытия выставок в Доме космонавтов, Центре подготовки имени Гагарина и 60-летию полёта в космос.

Рисунки, побывавшие в космосе - в России стартовала серия открытия выставок в Доме космонавтов, Центре подготовки имени Гагарина и 60-летию полёта в космос.В девятнадцатом и двадцатом годах рисунки детей находились на борту Международной космической станции, где космонавты проводили несколько экспозиций о России, Юрии Гагарине, победе в Великой Отечественной. В рамках программы конкурса "ФРЕГАТ" проводил для призёров два прямых видеомоста с Центра управления полётами МКС. Более двухсот детей в прямом эфире пообщались с космонавтами и увидели свои рисунки в космосе.