Встретились с любимым писателем. С владимирцами пообщался Алексей Иванов. Широкому кругу читателей он известен по романам «Географ глобус пропил», «Сердце пармы», «Тобол». Пригласить

Встретились с любимым писателем. С владимирцами пообщался Алексей Иванов. Широкому кругу читателей он известен по романам «Географ глобус пропил», «Сердце пармы», «Тобол». Пригласить Иванова в гости попросили сами владимирцы. Областная библиотека для детей и молодёжи предложила читателям выбрать, с кем из известных российских писателей им хочется пообщаться. Татьяна Сдобникова, директор Областной библиотеки для детей и