Оперативники Отд МВД России по Гороховецкому району обнаружили у фигуранта более 200 граммов запрещенных веществ.

Следователями Отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя соседнего региона. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере).Обвиняемый был задержан сотрудниками уголовного розыска в январе текущего года. При личном досмотре в карманах одежды фигуранта полицейские обнаружили несколько свертков с содержимым порошкообразной консистенции. Проведенная впоследствии экспертиза показала, что в свертках находился героин, массой 53,54 грамма.В дальнейшем в ходе обыска по месту проживания оперативные сотрудники обнаружили ещё несколько аналогичных свертков, в которых находилось 155,58 грамма героина.По словам фигуранта, запрещенные вещества он нашел на улице во время прогулки с собакой и оставил у себя для личного потребления.В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.Санкцией инкриминируемой обвиняемому статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.