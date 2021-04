Любой русскоговорящий человек, находящийся в африканских и ближневосточных странах, рискует быть записанным западными СМИ в ряды бойцов ЧВК Вагнера.

Любой русскоговорящий человек, находящийся в африканских и ближневосточных странах, рискует быть записанным западными СМИ в ряды бойцов "ЧВК Вагнера".Фейки о «ЧВК Вагнера» как новый стиль жанра журналистикиТранслирование фейков о «ЧВК Вагнера» стало привычным делом для западных СМИ. Регулярность публикаций недостоверных данных о «вагнеровцах» претендует на появление нового жанра в журналистике.Чаще всего причиной возникновения этих вбросов являются попытки оправдать неудачи западных государств на Ближнем Востоке и в странах Африки. Через прессу они пытаются убедить налогоплательщиков в необходимости дополнительного финансирования операций за рубежом. США тратят миллиарды долларов на содержание более 800 военных баз по всему миру, объясняя это необходимостью противостоять «российской агрессии».Свежий вброс The GuardianСвой вклад в информационную кампанию против «ЧВК Вагнера» недавно внесло британское издание The Guardian. 31 марта журналисты опубликовали статью со ссылкой на доклад экспертов ООН, которые безосновательно подозревают российских инструкторов в причастности к эпизодам нарушения прав человека в ЦАР. Журналисты называют специалистов из России не иначе как сотрудниками «ЧВК Вагнера».На вброс «Содружество офицеров за международную безопасность» — организация, представляющая интересы российских инструкторов в ЦАР. Генеральный директор организации Александр Иванов направил официальные письма в ООН и редакцию The Guardian. Он напомнил, что российские инструкторы находятся в ЦАР легально по соглашению между Россией и африканской республикой и соблюдают международное право.«Российские инструкторы занимаются исключительно подготовкой и обучением FACA согласно статье 3 Соглашения о военно-техническом сотрудничестве между РФ и ЦАР. Инструкторы строго придерживаются целей и задач, отраженных в уведомлении, направленном в Комитет по Санкциям Совета Безопасности ООН и не принимают участия в боевых действиях на территории ЦАР», — пишет Иванов.Он потребовал от независимых экспертов и других представителей ООН исключить из своего лексикона слово «наемник», которое в СОМБ считают некорректным, неэтичным и не имеющим никакого отношения к гражданским инструкторам из России, находящимся в ЦАР с официальной миссией.В письме к The Guardian он напомнил журналистам о профессиональной этике и потребовал опровергнуть недостоверную информацию.На протяжении всего периода работы российских инструкторов в ЦАР их деятельность обрастает фейками. Западным странам сложно признать, что именно с помощью россиян центральноафриканская армия FACA сумела стать боеспособной единицей, дающей отпор финансируемым из-за рубежа боевикам.За несколько месяцев контрнаступления правительственным силам и союзникам удалось вернуть под государственный контроль более 60% территории страны.Методология создания вбросаДля создания фейка о «ЧВК Вагнера» чаще всего используется примитивная методика. Журналисты берут за основу бездоказательный инфоповод о россиянах за рубежом и прикручивают к нему собранные наспех «доказательства».В своем стремлении показать читателям то, чего нет, журналисты не брезгуют такими методами как фото и видео монтаж, подтасовка фактов, откровенная ложь, сотрудничество с безумцами и тд.К примеру, чтобы доказать присутствие «ЧВК Вагнера» в Ливии, журналисты взяли за основу старое видео из Сирии. При помощи монтажа они заменили сирийский флаг российским, а на арабскую речь наложили русскую. Чтобы разоблачить фейк, достаточно было лишь найти оригинал видео. Однако даже международные организации вроде Conflict Intelligence Team попадаются на такие дешевые трюки.Иногда вбросы в отношении «вагнеровцев» делаются ради преследования тех или иных геополитических целей. К примеру, в Ливии разошлись интересы двух союзников — США и ОАЭ. Американцы решили «ударить» по конкуренту запуском фейка.В декабре 2020 года издание обвинило Эмираты в финансировании «ЧВК Вагнера» — организации, чье присутствие на территории североафриканской страны так и не было доказано. Посол ОАЭ в США опроверг эти домыслы, назвав их необоснованными.География распространения фейковСледы русских бойцов «находят» повсюду — от Азии до Латинской Америки.На африканском фронте информационной войны оборону держит скандальное издание Сorbeau News, которое заблокировано правительствомЦентральноафриканской Республики за манипуляцию общественным мнением. Оно поддерживает боевиков «Коалиции патриотов за перемены», которые пытаются свергнуть власть в ЦАР, получая зарубежное финансирование.В феврале текущего года Сorbeau News заявило о якобы убийстве боевиками нескольких россиян. Даже было опубликовано нечеткое видео с «вагнеровцем». Почему-то «журналистов» не смутило, что захваченный человек на видео — темнокожий и никак не годится на роль плененного русского. Судя по всему, в плен боевиков попал военнослужащий правительственной армии FACA, а сообщения о гибели россиян не подтвердились.Очень часто внимание прессы приковано к странам Ближнего Востока, где из-за многолетнего присутствия американских войск продолжается эскалация региональных конфликтов и разгул бандитизма. Свой провал Вашингтон намерен скрыть за «сенсациями» о «ЧВК Вагнера» в Сирии. И ради этого журналисты на полном серьезе готовы приписывать к «вагнеровцам» всех русских без разбора.Отчаяние прессы отлично иллюстрирует случай с военным корреспондентом телеканала «Россия-24» Евгением Поддубным. Когда он работал в Сирии в 2019 году, его фото было представлено в качестве «доказательства» присутствия «вагнеровцев» на территории САР.Автором вброса стала либеральная правозащитница Любовь Благушина, которая опубликовала фото Поддубного у себя в соцсетях. Привлечение российских общественных деятелей и журналистов к кампании против «ЧВК Вагнера» — не редкость.Читатели быстро узнали российского корреспондента и подняли Благушину на смех. Фейк опроверг и сам Поддубный в своем .Аналогичным образом в ряды «ЧВК Вагнера» в октябре 2019 года был записан другой российский военкор Олег Блохин, которого «разоблачила» небезызвестная американская журналистка CNN Кларисса Уорд. После того, как пользователи Twitter обрушились с критикой на журналистку CNN и настойчиво посоветовали ей поработать над собственной квалификацией, Уорд пришлось .Альянс с сочинителями баекЖелание западных журналистов явить миру новые «доказательства» российского присутствия толкает их на сотрудничество с одиозными коллегами из России. Предприимчивые соотечественники не упускают возможности воспользоваться уязвимостью иностранной прессы перед сказками о «ЧВК Вагнера», и с готовностью продают им эти байки.В этом бизнесе преуспел некий Евгений Шабаев, который называл себя ветераном чеченской и донбасской войн, атаманом, офицером, разве что в космос не летал. Он убедил западную прессу в своей информированности деятельности «ЧВК Вагнера».Заявлениям Шабаева поверило одно из довольно авторитетных на Западе изданий . Опираясь лишь на комментарии «атамана», они опубликовали фейк о переброске «вагнеровцев» в Венесуэлу, который опроверг посол России в Каракасе Владимир Заемский.Пранкеры Шабаева на чистую воду. Он рассказал им, что «ЧВК Вагнера» наняли китайцы «для проведения в Индии спецопераций против ядерной державы Пакистана».Писатель-фантаст умер в Шабаеве после того, как с ним профилактическую беседу настоящие ветераны Чеченской войны. После этого он записал видеообращение с извинениями за вранье про свою головокружительную «военную карьеру».Если собрать воедино все фейки о «ЧВК Вагнера», то может показаться, что каждый россиянин, выезжающий за пределы своей страны, является бойцом российской ЧВК, а виртуальные потери россиян насчитывали бы несколько тысяч человек и сотни единиц боевой техники. Очевидно, что утаить такие события было бы невозможно.Поэтому любой вброс о «вагнеровцах» в западных СМИ следует воспринимать не иначе как борьбу с ветряными мельницами ради освоения оборонных бюджетов США и их партнеров.