Организаторы подпольного казино смогли заработать свыше 10,2 миллионов рублей.

В Александровском районе пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной игорной деятельностью, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.По версии следствия, в декабре 2015 года продавщица лотерейных билетов предложила своему знакомому объединиться для совместного осуществления незаконной игорной деятельности. В двух помещениях, расположенных на территории Александрова и Киржача они незаконно организовали и проводили азартные игры, в том числе и в Интернете. В целях конспирации банда работала под видом «дилингового центра».Организаторы подпольного казино смогли заработать свыше 10,2 миллионов рублей.Следователем СК России совместно с сотрудниками УЭБ и ПК регионального УМВД в ходе проведенных обысков в игровых точках и местах жительства организаторов изъяты документация, свидетельствующая о ведении азартных игр, 8 терминалов и не менее 12 системных блоков с установленным программным обеспечением.Вину в инкриминируемых деяниях обвиняемые не признали. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Александровский городской суд.Фото:Pixabay