Потерпевший перевел денежные средства со своей банковской карты на карту указанную новым знакомым, а также часть суммы отдал ему наличными, после чего злоумышленник перестал выходить на связь...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Чертаново Северное задержали жителя Московской области, подозреваемого в мошенничестве.В ОМВД России по району Чертаново Северное с заявлением о мошенничестве обратился житель района. Как сообщил заявитель, он познакомился с мужчиной, который сообщил, что занимается покупкой автомобилей за границей. Новый знакомый предложил свои услуги в приобретении на одном из аукционов транспортного средства, на что последний согласился. После этого потерпевший в несколько транзакций перевел денежные средства со своей банковской карты на карту указанную новым знакомым, а также часть суммы отдал ему наличными, после чего злоумышленник перестал выходить на связь. Ущерб составил более 500 000 рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 53-летний житель Московской области.По данному факту следствием ОМВД России по району Чертаново Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22