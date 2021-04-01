Политолог Дмитрий Болкунец отреагировал на возбужденное против него уголовное дело в Белоруссии.

Политолог Дмитрий Болкунец отреагировал на возбужденное против него уголовное дело в Белоруссии.26 марта Генеральная прокуратура Белоруссии завела дело на политолога за "публичное оскорбление президента" Александра Лукашенко. Через несколько дней Болкунец покинул Россию, опасаясь, что его могут выдать белорусской стороне. Сейчас эксперт находится в одном из европейских государств.В разговоре с "Радиоточкой НСН" политолог назвал уголовное дело "местью" президента. По его словам, Лукашенко не способен вести диалог, его главные инструменты – насилие и репрессии. Болкунец отметил, что глава республики мстит каждому человеку, который выступает против него.Эксперт заявил, что Лукашенко паникует, потому что понимает: его система сегодня неустойчива. Президент делает все возможное, чтобы удержать власть. Тем не менее Болкунец уверен: запугивания белорусов не спасут политика от "ухода с большим позором".Ранее телеграм-канал "Минская семибоярщина" . Источник подчеркнул, что граждане по-прежнему недовольны режимом Александра Лукашенко, однако выходить на улицы они не спешат из-за страха перед арестами.Политическая ситуация в Белоруссии обострилась в августе прошлого года. Сторонники оппозиционера Светланы Тихановской обвинили руководство страны в фальсификации выборов президента. Они отказались верить, что мог набрать 80% голосов.