Политический эксперт Андрей Головачев прокомментировал обострение конфликта в Донбассе.

Политический эксперт Андрей Головачев прокомментировал обострение конфликта в Донбассе.Специалист заявил, что ситуация на юго-востоке Украины заметно ухудшилась при президенте Владимире Зеленском. По его словам, глава государства не смог подавить людей, которые выступают за войну в Донбассе. Среди них – министр внутренних дел страны Арсен Аваков.Головачев уверен: боевые действия в регионе могут вспыхнуть в любой момент. Эксперт напомнил, что недавно Зеленский подписал указ о новых правилах военного призыва на Украине. Теперь президент может мобилизовать резервистов без разрешения Верховной рады."Война может быть объявлена в любой момент", – подчеркнул политолог.Ситуация в стране изменилась бы в лучшую сторону, если бы после президентских выборов Владимир Зеленский отправил в отставку министра и всех силовиков, которые поддерживают радикалов, считает эксперт. Своими действиями политик завел в страну тупик и положил конец миру в Донбассе.Ранее состоялась встреча руководителей России, Франции и Германии в режиме онлайн. Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили ряд важных вопросов, в том числе и мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Лидеры подтвердили безальтернативность Минских соглашений.Переговоры прошли без . Бывший депутат Рады Алексей Журавко заявил, что на главе Украины поставили жирную точку. Подробности – в .