Победу белорусского президента Александра Лукашенко над оппозицией назвали иллюзорной.

Победу белорусского президента Александра Лукашенко над оппозицией назвали иллюзорной.30 марта президент Белоруссии провел совещание, на котором обсуждались вопросы перераспределения полномочий между органами власти. В ходе выступления Александр Лукашенко сообщил о провале протестов. Политик подчеркнул, что власть смогла устоять, несмотря на сильное давление.С этим утверждением не согласился автор телеграм-канала "Минская семибоярщина". По его мнению, протестующие не опустили руки. В обществе продолжает расти ненависть к действующему режиму. При этом открыто выражать свое недовольство белорусы не спешат, так как опасаются новых репрессий."Протест превратился в активное и несгибаемое белорусское подполье", – заявил источник.Автор телеграм-канала уверен: у нынешней власти Белоруссии нет будущего. Последней каплей для оппозиции могут стать местные выборы, референдум по поправкам в Конституцию или девальвация рубля. "Иллюзорность стабильности текущего положения очевидна", – заключил источник.Обстановка в Белоруссии накалилась в августе прошлого года. Сторонники оппозиционера Светланы Тихановской сообщили о фальсификации выборов президента и потребовали отставки . Глава страны опроверг сообщения о подтасовке голосов и назвал прошедшее голосование честным.