Президент России Владимир Путин предложил переназначить Татьяну Москалькову на должность уполномоченного по правам человека. Глава государства внес ее кандидатуру в Госдуму.

Президент России Владимир Путин предложил переназначить Татьяну Москалькову на должность уполномоченного по правам человека. Глава государства внес ее кандидатуру в Госдуму."Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуру Татьяны Москальковой для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации на новый пятилетний срок", – говорится в сообщении на сайте Кремля.Москалькова на встрече с президентом представила ему доклад за последний год. Обсуждались актуальные вопросы защиты прав человека в России.Глава государства отметил рост доверия граждан к институту омбудсмена. Об этом свидетельствует количество обращений – свыше 200 тысяч за пять лет, отметил президент.Он выделил активную работу уполномоченного в период пандемии и ее вклад в защиту прав россиян за рубежом.Госдума утвердила Москалькову на первый срок 22 апреля 2016 года. До этого она была депутатом ГД от фракции "Справедливая Россия".Татьяна Москалькова родилась 30 мая 1955 года в Витебске. С 1984 года работала в МВД СССР, занималась вопросами помилования. В 2007 году стала депутатом Государственном Думы, была зампредом комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками.