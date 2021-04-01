Об этом со ссылкой на президента Международного информационного Нобелевского центра Вячеслава Тютюнника в своем Instagram сообщил ЧГТРК Грозный.

Главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира, рассказал РИА Новости министр информации и печати республики Ахмед Дудаев.Ранее об этом сообщили СМИ, в качестве основания указывался "выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надежного мира в исторически сложном крае"."Такую оценку в обществе руководитель региона получил за победу над международным терроризмом <...> и быстрое восстановление экономики и социальной сферы", — добавил собеседник агентства.Кто подал заявку, неизвестно. По словам Дудаева, это конфиденциальная информация. Президент Международного информационного нобелевского центра Вячеслав Тютюнник уточнил, что по уставу ее нельзя раскрывать 50 лет.В прошлом году Кадырова номинировали на международную премию, учрежденную Институтом мира и развития (INSPAD). Организация отметила его особую роль в налаживании межконфессиональных отношений, а также гуманитарных и образовательных программ.Нобелевскую премию мира присуждают ежегодно с 1901 года людям или организациям за достижения в области укрепления стабильности. Выдвигать кандидатов могут члены национальных парламентов и правительств разных стран или международных судов, ректоры университетов, действующие и бывшие члены и советники норвежского Нобелевского комитета. В разные годы награду получали Теодор Рузвельт, Мартин Лютер Кинг, Михаил Горбачев, Нельсон Мандела, Барак Обама. В 2020-м победителем стала Всемирная продовольственная программа.Имя лауреата объявят 8 октября в Осло.