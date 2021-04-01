За сутки с начала регистрации на четвертый сезон конкурса управленцев Лидеры России подавно 18 518 заявок. Наибольшую активность проявляют жители центральных регионов.

За сутки с начала регистрации на четвертый сезон конкурса управленцев "Лидеры России" подавно 18 518 заявок. Наибольшую активность проявляют жители центральных регионов.Запуск нового сезона конкурса поддержал президент России Владимир Путин. Регистрация стартовала 31 марта.Такое большое количество заявок говорит о высоком интересе к проекту среди управленцев, отметил руководитель конкурса, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров."Заявки на четвертый конкурс «Лидеры России» уже поданы из всех 85 регионов России. В основном регистрируются люди в возрасте от 35 до 50 лет – 58%, до 35 лет – 38%, а старше 50 лет – 4%», – уточнил он.Более 36% заявок поступило от жителей центральным регионов. Самыми активными стали жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Самарской области, Татарстана, Новосибирской области и других субъектов Федерации.Регистрация на четвертый сезон конкурса "Лидеры России" продлится до 26 апреля. В середине июня закончатся дистанционные испытания, затем пройдут полуфиналы треков. Суперфинал состоится в марте 2022 года.Четвертый сезон разделен на восемь треков: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также международное и студенческое направления.За три сезона на конкурс подано 660 тысяч заявок из всех российских регионов и 68 стран мира. Победителями стали 313 участников, большинство из них получили высокие посты.