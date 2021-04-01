Собирать смешные фамилии - не единственное хобби Владимира Кустова. Он ещё разводит голубей.

Сегодня - 1 апреля. И очень часто предметом для шуток становятся необычные фамилии. Мы же хотим вас познакомить с человеком, который их ещё и коллекционирует. Таким хобби бывший руководитель Ковровского почтамта - Владимир Кустов начал заниматься с 2000 года. С ним встретилась Юлия Шувалова.Собирать смешные фамилии - не единственное хобби Владимира Кустова. Он ещё разводит голубей. У него их более 120. Как выглядят Владимирские чистые голуби, вы увидите в субботнем выпуске Татьяны Воронцовой в 8:00. Не пропустите!