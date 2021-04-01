Поправки в “коронавирусный” Указ от 31 марта об отмене обязательной самоизоляции для пожилых утратили свою силу. 1 апреля граждан старше 65 лет снова отправили по домам. Обладминистрация

Поправки в “коронавирусный” Указ от 31 марта об отмене обязательной самоизоляции для пожилых утратили свою силу. 1 апреля граждан старше 65 лет снова отправили по домам. Обладминистрация разослала пресс-релиз, в котором сообщается о продлении режима самоизоляции для пенсионеров до 15 апреля. В пресс-службе Белого дома нам подтвердили, что никакой ошибки здесь нет – власти действительно