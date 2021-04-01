Ночью, пока хозяйка отсутствовала, ее знакомый спилил замок на входной двери в квартиру, похитил ценные вещи и денежные средства...

Сотрудники УУП ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы задержали гражданина, подозреваемого в краже из квартиры в крупном размереВ территориальный отдел полиции с заявлением обратилась жительница столицы. Она рассказала, что из ее квартиры на Ломоносовском проспекте пропали драгоценные украшения, дорогостоящая верхняя одежда, мобильный телефон, а также денежные средства. Материальный ущерб превысил 500 тысяч рублей.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции установили, что ночью, пока хозяйка отсутствовала, ее знакомый спилил замок на входной двери в квартиру, похитил ценные вещи и денежные средства. После этого злоумышленник поставил новые замки, а затем скрылся. Похищенным подозреваемый распорядился по своему усмотрению.СО ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56