Сегодня - первый официальный день его работы. Главк находится в Суздале.

Во Владимирской области вслед за Санкт-Петербургом появился свой Союз музейных котов. Сегодня - первый официальный день его работы. "Главк" находится в Суздале. Кто стал лидером профсоюза усатых и полосатых?- расскажет Мария Платанюк.Паша. Она же Прасковья Филипповна. Всё-таки должность обязывает. Сотрудник суздальского музея деревянного зодчества. А теперь - и лидер владимирского областного Союза музейных котов. Наш регион первым поддержал инициативу Государственного Эрмитажа. Коты которого ведут свою историю еще с петровских времён. Благодаря Союзу питомцы фактически "получили прописку" в учреждениях культуры.Мария Платанюк: “Прасковья Филипповна- кошка, которая не гуляет сама по себе. Она всегда при деле. Шутка ли, обойти весь музей деревянного зодчества. Территория которого - свыше трёх с половиной гектаров”.Сейчас, к примеру, Прасковья направляется в дом из деревни Лог Вязниковского района. 19-ый век. Жильё зажиточного крестьянина с ткацкой светёлкой. Директор суздальского филиала музея-заповедника Алла Зайкова продвижение Прасковьи "по профсоюзной линии" одобряет. Уверена: заслуженно. Прасковья - инициативная и ответственная.Алла Зайкова, директор Суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника: “Своё дело знает туго, как говорят. Она всё знает. К экспонатам относится бережно. Территорию блюдёт. Всё контролирует. Имеет вес и авторитет у других”.Лидера котоСоюза отличает твёрдый характер. Туристы, которые обожают фотографировать Прасковью, об этом знают.Профсоюз постепенно станет общероссийским. Ведь коты служат повсюду. Вот, к примеру, Ясная Поляна. Музей Льва Толстого. Здесь вас также встретят необычные экскурсоводы.Что касается Прасковьи, по кошачьим меркам, она уже ветеран. В музее к Прасковье - и служебное жилье, и полное обеспечение. А любимое место - на входе, у кассы. Нет-нет, и в книгу отзывов заглянет.Алла Зайкова, директор Суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника: “Иду из кремля на работу в музей деревянного зодчества. Вот такооой котёночек. Махонький. Сидит на мосту. Увязался за мной. И мы решили, что она у нас приживётся. И сейчас она у нас сотрудник один из самых важных”.А вот каков "функционал"? Прасковья - "гроза грызунов". А также - "музейный советник по вопросам уюта и хорошего настроения". Каждый день нужно проведать и других обитателей. И гусей, и собаку Белку. Алла Зайкова подчёркивает: отчёт Прасковья предоставляет исправно.- Докладывает научному сотруднику о том, какие непорядки увидела. Так что мы благодарны Паше, что у нас музей так хорошо содержится есть и её вклад.Один из первых циркуляров - коллегам. Во все малые музеи в районах. Прасковья надеется, что идею воспримут "дружным мяу". КотоСоюз открыт для всех желающих. План на апрель - обсуждение вклада усатых и полосатых в дело сохранения культурного наследия. А также участие в апрельских субботниках.Мария Платанюк, Андрей Синягин“Вести-Владимир”