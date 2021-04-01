На территории области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек травмирован.

На территории области зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек травмирован. Выявлено 14 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.1.Октябрьский район:По предварительной информации, 30.03.2021 г. в 15:00 в г. Владимир на ул. Большая Московская у д.37, водитель автомобиля Тойота – Ленд – Крузер, 1953 г.р., допустил наезд на пешехода 1999 г.р., которая переходила проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал пешеходного светофора. В результате ДТП пешеход, диагноз: ушиб руки.