В начале - о главной новости дня. Во Владимире сегодня в управлении образования раздался звонок о минировании зданий школ.

В начале - о главной новости дня. Во Владимире сегодня в управлении образования раздался звонок о минировании зданий школ.В управлении отреагировали оперативно. Уже через несколько минут началась эвакуация детей и педагогов из школ, где шли занятия. Как отмечают очевидцы, на это потребовалось несколько минут. Сообщили о вынужденном прекращении занятий и родителям. Сейчас правоохранители устанвливают, откуда поступали звонки.