Установлено, что задержанный систематически предоставлял свое жилое помещение для употребления наркотических средств и психотропных веществ лицам, имеющим зависимость...

«Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЦАО ГУ МВД России задержали подозреваемого в организации притона для употребления наркотических средств», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию поступила информация о том, что в квартире одного из домов в Стрельбищенском переулке находится наркопритон.В результате оперативного мероприятия сотрудники полиции по указанному адресу задержали подозреваемого – 35-летнего москвича.Установлено, что задержанный систематически предоставлял свое жилое помещение для употребления наркотических средств и психотропных веществ лицам, имеющим зависимость. Вместе с ним находились двое граждан, которым он предоставил данную квартиру для употребления наркотических средств. В одной из комнат на столе было обнаружено и изъято вещество, которое, согласно справке об исследовании, является наркотическим средством – производным N-метилэфедрона.Также ранее задержанный предоставил квартиру двоим знакомым для употребления наркотического средства. После этого мужчины на выходе из квартиры были задержаны сотрудниками полиции. Согласно акту медицинского освидетельствования они находились в состоянии опьянения, вызванного наркотическим средством – метадоном и его метаболитами. Еще один знакомый злоумышленника был также задержан после выхода из его квартиры полицейскими. Согласно справке об исследовании он находился в состоянии опьянения, вызванном каннабиноидами.Постановлением мирового судьи эти трое граждан были признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.9. КоАП «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».Дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60