На фоне борьбы с пандемией коронавируса страны Запада нарушили все 28 положений Всеобщей декларации прав человека. Такой вывод содержится в докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Новая нормальность. Как Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции.

На фоне борьбы с пандемией коронавируса страны Запада нарушили все 28 положений Всеобщей декларации прав человека. Такой вывод содержится в докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Новая нормальность. Как Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции".Авторы доклада отмечают, что большинство актов вводились без одобрения парламентов. Это свидетельствует о серьезном кризисе демократии в Европе, говорится в докладе.По оценкам неправительственной организации Freedom Houde, состояние демократии и прав человека с начала пандемии ухудшилось в 80 странах. Эксперты ЭИСИ констатировали: ограничения прав и ухудшение демократии произошло почти во всех европейских странах.Российские аналитики отметили рост тенденций к диктатуре. Исполнительная власть в большинстве европейских стран наделяет себя неограниченными полномочиями, вводит чрезвычайное положение. Все это происходит без должных мер парламентского контроля, говорится в докладе, выдержки из которого приводит газета "Известия".Серьезный удар нанесли и по свободе слова. "Во время пандемии коронавируса были возбуждены ряд уголовных дел или начато полицейское расследование в отношении журналистов и других лиц, которые высказывались с критикой действий или бездействия правительства», – отмечают авторы доклада.Аналитики приводят в пример Венгрию. Прошлой весной там ввели уголовную ответственность за распространение «ложных или искаженных фактов, способных помешать или воспрепятствовать эффективности усилий по защите населения от распространения COVID-19». Также авторы доклада указали на инициативу ввести паспорта вакцинации, слежку за перемещениями граждан стран ЕС при помощи трекеров.С выводами ЭИСИ согласен депутат бундестага Вальдемар Гердт. Германия за прошедший год отказалась почти от всех постулатов прав человека, которыми гордилась, сказал политик в беседе с "Известиями"."На сегодняшний день это просто политическое шоу, которое проверяет, насколько легко мы отдадим все свои демократические права. Мы их, надо сказать, отдали практически без сопротивления", – констатировал парламентарий.Один из авторов доклада, член совета директоров ЭИСИ Глеб Кузнецов напомнил, что почти все страны боролись с пандемией при помощи карантинов. Но в России, в отличие от Европы, большую часть ограничений сняли к осени, сказал он.Наша страна начала усиливать здравоохранение, а не вводить очередные локдауны, ограничивать права человека, закрывать экономику, подчеркнул эксперт."Ряд стран — и Россия одна из них — после замешательства от первой волны начали выстраивать стратегию борьбы с пандемией путем разумного сочетания медицинских мер реагирования и ограничений", – сказал Кузнецов.