Бывший сотрудник украл дорогие видеокарты из компьютерного клуба.

Представители компьютерного клуба сообщили о пропаже нескольких видеокарт в правоохранительные органы в прошлом году. С их слов, они заменили старые карты на новые, а спустя время заметили пропажу первых.Полицейские провели расследование, в том числе опросили возможных свидетелей. В результате был задержан местный житель 28 лет. Он ранее работал в заведении и знал о замене. Улучив момент, он украл видеокарты и позже продал их.Нанесенный ущерб был оценен на сумму 286 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело и передано в суд для рассмотрения.Фото