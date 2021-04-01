Житель Ивановской области, не пройдя соответствующее обучение, приобрел подложный документ и сел за руль грузового фургона.

Вечером 27 марта сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Ковровский» выехали на улицу Кирова районного центра по сообщению о дорожно-транспортном происшествии. Предполагаемый виновник ДТП, 25-летний житель Ивановской области, управлявший грузовым фургоном, предъявил сотрудникам полиции водительское удостоверение. Документ вызвал сомнения в подлинности.Водительское удостоверение изъяли и направили на экспертизу, которая подтвердила, что документ изготовлен не по технологии «Госзнака».Фигурант сознался, что, имея навыки управления транспортом, решил не проходить обучение в автошколе, а приобрел поддельный документ через Интернет.Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).