Кабинет министров России изменил порядок получения пособий по безработице. Теперь максимальный размер пособия не будет начисляться по средней зарплате,

Кабинет министров России изменил порядок получения пособий по безработице. Теперь максимальный размер пособия не будет начисляться по средней зарплате,Сообщается, что изменения затрагивают интересы отдельных категорий граждан. Среди них и уволенные из-за сокращения персонала, и женщины в декрете. Так, выплаты могут быть начислены не в первые три месяца после признания гражданина безработным, а в течение всего срока.Нововведения позволят урегулировать остро стоящие вопросы начисления пособий в тех случаях, когда период выплат прерывается или смещается дата его начала. Тогда начисления будут производиться на протяжении всего срока, вне зависимости от переносов и перерывов.Отмечается, что граждане, потерявшие работу, в первые три месяца получат не пособие по безработице, а среднюю зарплату по последнему месту работы. Однако после им не может быть начислено пособие в максимальном размере. В Кабинете министров пояснили, что максимальный размер пособия начисляется с четвертого по шестой месяцы, а позднее 60 процентов заработной платы, "но не более 5000 рублей".Напомним, недавно в Счетной палате внесли предложение выплачивать пособия и семьям без детей. В случае дефицита денежных средств, им будет выплачиваться социальная поддержка. Подчеркивалось, что размер дефицита денежных средств зачастую серьезно превышает сумму пособия.