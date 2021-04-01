Отдельное внимание уделяется популяризации световозвращающих элементов.

Инспекторы ОГИБДД ОМВД России по Юрьев-Польскому району проводят мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди воспитанников детских садов.В ходе встреч полицейские на доступном для ребят языке рассказывают о важности соблюдения Правил дорожного движения, акцентируют внимание на правилах перехода проезжей части.Особое внимание в ходе встреч с дошколятами уделяется популяризации световозвращающих элементов.Полицейский объясняют, что даже небольшой брелок на верхней одежде или рюкзаке увеличивает видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижает риск возникновения дорожно–транспортных происшествий.По завершению мероприятия полицейские вручают подарки - светоотражающие значки и раскраски на тему правил дорожного движения.