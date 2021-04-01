После того, как номера купюр были переписаны, пенсионерка убрала деньги в тайник. Как выяснилось позже, злоумышленница проследила, откуда заявительница доставала денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮВАО совместно с коллегами ОМВД России по району Капотня задержали 28-летнюю приезжую по подозрению в краже крупной суммы денежных средств из квартиры», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 91-летняя местная жительница. Пенсионерка сообщила, что из ее квартиры в 3-м квартале Капотни похищено около миллиона рублей личных сбережений.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 28-летнюю приезжую.Установлено, что домой к потерпевшей пришла злоумышленница, которая представилась социальным работником. Во время диалога незнакомка сообщила, что в ближайшее время будет проводиться государственная реформа по обмену денежных средств, и если у пенсионерки имеются наличные номиналом 5 тысяч рублей, необходимо переписать их номера. Доверчивая хозяйка передала женщине личные сбережения в сумме 960 тысяч рублей. После того, как номера купюр были переписаны, пенсионерка убрала деньги в тайник. Как выяснилось позже, злоумышленница проследила, откуда заявительница доставала денежные средства. Затем, воспользовавшись удобным моментом, она незаметно похитила деньги и скрылась. Похищенными денежными средствами она распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Капотня г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18