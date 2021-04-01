Позже оказалось, что собственником гаража является другой человек и мужчина обратился в полицию...

Следствием УВД по ЗелАО возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в мошенничествеВ полицию Зеленограда обратился 60-летний местный житель, который сообщил о том, что его обманул знакомый.Он рассказал, что его знакомый предложил купить якобы принадлежащий ему гараж, расположенный в Московской области. Заявитель перевел со своей банковской карты 850 тысяч рублей в качестве оплаты за имущество. Позже оказалось, что собственником гаража является другой человек, и мужчина обратился в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в 17 микрорайоне Зеленограда. Денежными средствами он успел распорядиться по своему усмотрению.По данному факту следователем УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-группа УВД по ЗелАО